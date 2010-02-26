МинАП: посев яровых зерновых будет на уровне прошлого года

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует посев яровых зерновых культур в этом году на уровне прошлого года - 15,6 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами заместитель министра аграрной политики Украины Сергей МЕЛЬНИК.

По прогнозам министерства, в целом яровые культуры будут посеяны на площади около 26,5 млн. га. При этом МинАП прогнозирует расширение посевов сои до 700 тыс. га, что объясняется повышением спроса на эту культуру.

С.МЕЛЬНИК сообщил, что в Крыму и Херсонской области уже начался сев яровых. По его словам, сроки посева отстают на две недели от прошлогодних сроков. При этом С.МЕЛЬНИК отметил, что обеспеченность влагой намного выше прошлого года, поэтому это даст возможность яровым культурам взойти и развиваться нормально.

Замминистра добавил, что есть вероятность пересева озимых культур, поскольку на сегодня около 7% площадей (600 тыс. га) под ледяной коркой и есть опасения, что эти площади могут оказаться под водой при таянии корки.

С.МЕЛЬНИК отметил, что в среднем гибель озимых составляет около 8-10% площадей ежегодно.

«Я рассчитываю, что посевную кампанию мы проведем оперативно», - добавил замминистра. Он также отметил, что на сегодня аграрии на 50% от потребности обеспечены минеральными удобрениями – они располагают почти 400 тыс. тонн минеральных удобрений (в питательном веществе) при потребности на весенний период в 787 тыс. тонн.

С.МЕЛЬНИК сообщил, что химические предприятия Украины на 15% повысили цену на минеральные удобрения, несмотря на стабильную цену на газ. Он добавил, что за счет насыщенности рынка большая часть закупленных аграриями удобрений российского производства.

По данным С.МЕЛЬНИКА, обеспеченность аграриев топливом также выше, чем на эту дату прошлого года. При этом он добавил, что дефицит средств на проведение весенне-полевых работ оценивается в 12 млрд. грн. Однако министерство рассчитывает, что эти средства удастся частично компенсировать за счет государственных программ. «Нас тормозит непринятие бюджета», - подчеркнул он.

При этом, по словам С.МЕЛЬНИКА, государственная помощь нужна в первую очередь небольшим и средним фермерским хозяйствам, которые ежегодно собирают около 10 млн. тонн зерна, поскольку крупные товаропроизводители еще имеют запас ресурсов и могут реализовать зерно для обеспечения потребностей на посевную кампанию.

При этом министерство не прогнозирует сокращения посевных площадей из-за дефицита средств. С.МЕЛЬНИК сообщил, что с осени аграрии более чем на 13 млн. га провели глубокую вспашку. При этом министерство призывает аграриев диверсифицировать культуры при посеве.