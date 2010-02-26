Французская компания "Бондюэль" построит два завода

Французская компания "Бондюэль" в этом году построит завод по переработке сахарной кукурузы и горошка и по замораживанию овощей и фруктов в селе Худяки Черкасского района Черкасской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Черкасской райгосадминистрации Иван ПОЛУДЕНЬ.

По его словам, завод будет строиться 10 месяцев, общий объем инвестиций составит около 300 млн. грн. Первый транш на строительство завода по переработке кукурузы и горошка будет составлять 20 млн. евро, второй транш - 20 млн. евро - будет вложен в строительство завода по замораживанию овощей и фруктов.

Справка УНИАН. Компания "Bonduelle" была основана в 1853 г. Луи Бондюэль-Далем как небольшое фермерское хозяйство на севере Франции. В настоящее время является ведущим мировым производителем овощной продукции (консервированные, быстрозамороженные, свежие овощи и салаты), имеющим 25 самых современных заводов в Европе.