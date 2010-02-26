Регионы закупили 1,45 млн. тонн зерна

Регионы Украины, по состоянию на 18 февраля т.г., закупили в собственные резервы 1,451 млн. тонн продовольственного зерна нового урожая, что составляет 94,8% от плана (1,531 млн. тонн).

Об этом говорится в информации Министерства аграрной политики Украины, опубликованной в издании «Аграрний тиждень».

Отмечается, что на аналогичную дату прошлого года в региональные резервы было закуплено 2,099 млн. тонн зерна.

Также сообщается, что на 18 февраля т.г. на сертифицированные склады было поставлено 29,3 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы – 10,8 млн. тонн (5,7 млн. тонн – 1-5-го классов и 5,2 млн. тонн – 6-го класса и некондиционная), 5,6 млн. тонн ячменя.