Киевсовет не отменил продажу Владимирского и Житнего рынков

Киевсовет отказался внести в повестку дня сегодняшней сессии проект решения об отмене приватизации Владимирского и Житнего рынков, подготовленный и согласованный специальной рабочей группой по изучению этого конфликтного вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, проект решения предлагал внести в повестку дня лидер блока своего имени в Киевсовете Виталий КЛИЧКО.

Он передал документ секретарю горсовета Олесю ДОВГОМУ с настойчивым требованием рассмотреть этот вопрос. В.КЛИЧКО подчеркнул, что с утра возле мэрии люди ждут положительного решения Киевсовета и переданный им проект решения поддержала рабочая группа.

В свою очередь, О.ДОВГИЙ предложил согласовать предложенные разными фракциями несколько проектов решения по вопросу приватизации помещений Владимирского и Житнего рынков. По его словам, всего подано пять таких проектов, и поэтому необходимо подготовить единый консолидирован документ.

Кроме того, О.ДОВГИЙ отметил, что депутаты должны заслушать доклады по этому вопросу представителей руководства рынков и первого заместителя Киевского городского председателя Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, которая курирует приватизацию рынков.

В то же время представители фракции Блока Кличко завели в сессионный зал руководителей рынков, а также представителей предпринимателей, которые призвали депутатов Киевсовета поставить проект решения на голосование, не медлить с его рассмотрением и отменить приватизацию.

О.ДОВГИЙ предложил депутатам голосовать за внесение проекта решения в повестку дня. «За» проголосовало только 43 из 112 присутствующих в зале депутатов.

После этого секретарь Киевсовета предложил «цивилизовано» рассмотреть этот вопрос - когда он широко обсуждается и решение согласовывается всеми профильными комиссиями и председателями фракций. После этого он объявил перерыв в заседании, чтобы снять напряженность в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, около 300 человек сегодня пикетируют Киевсовет с требованием отменить приватизацию Житнего и Владимирского рынков.

Справка УНИАН. По данным пресс-службы фракции Блока Кличко, 29 октября 2009 г. Киевсовет принял решение N 541/2610 «О внесении изменений в решение Киевсовета от 08.02.2007 № 62/723 «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы», которым предусмотрена продажа с аукциона здания Житнего рынка (ул. Верхний Вал, 16) и Владимирского рынка (ул. Горького, 115). В Блоке Кличко утверждают, что этот проект решения был подан с голоса, без пояснительной записки и обсуждения в комиссиях.

В начале февраля 2010 г. Блок Виталия Кличко обратился в контролирующие и государственные органы с просьбой проверить законность включения объектов коммунального имущества в программу приватизации.