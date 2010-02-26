АМК разрешил Kernel купить Allseeds

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ВАХК «Kernel Holding SA» (Люксембург) на приобретение акций компаний Whomersley Limited и Olley Limited (обе – Британские Виргинские острова).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю контроль над компанией Allseeds Group Public Co. Limited (Кипр).

Как сообщал УНИАН, Группа компаний «Кернел» намерена купить контрольный пакет акций Allseeds Group за 42 млн. долл.

«Кернел» выплатит денежное вознаграждение в размере 42 млн. долл. за указанный контрольный пакет акций при условии получения компанией разрешения от Антимонопольного комитета Украины на приобретение, а также при условии успешного завершения комплексной проверки деятельности группы Allseeds Group, которая проводится в настоящий момент компанией «Кернел».

Справка УНИАН. ООО «Кернел-Трейд» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажи бутылированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту Ильичевска, сельскохозяйственная деятельность. Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовой терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».

Группа Allseeds Group ведет основную деятельность в Украине и занимается производством и экспортом растительного масла. Производственные активы Allseeds Group расположены в Украине и включают в себя маслодобывающие предприятия – ОАО «Кировоградолия» и ООО «Экотранс» (Николаев), восемь хлебоприёмных предприятий, терминал для перегрузки и экспорта масла и другое.