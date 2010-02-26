Производство молочных продуктов в Украине снизилось

Производство молочных продуктов в Украине по итогам 2009 г. снизилось на 5% против 2008 г. - до 1,615 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе Третьего Всеукраинского молочного конгресса председатель Совета директоров Союза молочных предприятий Вадим ЧАГАРОВСКИЙ.

По его словам, наибольшее сокращение отмечалось в производстве плавленых сыров – 21%, йогуртов – 14%, сливок – 11%. Производство питьевого молока снизилось на 2% – до 526 тыс. тонн., кисломолочной продукции снизилось на 7% – до 492 тыс. тонн, и кисломолочных сыров – на 7,6% – до 85 тыс. тонн. Производстве сливочного масла снизилось на 11% – до 74 тыс. тонн, и в 2009 г. Украина, впервые со времени независимости, импортировала этот продукт, и импорт сливочного масла из Беларуси в 2009 г. составил 19 тыс. тонн. Кроме того, снизилось производство спредов на 2,4% – до 98 тыс. тонн.

Единственная категория молочных продуктов, производство которых выросло в 2009 г. по сравнению с 2008 г. – это твердые сыры – на 1% больше – 197 тыс. тонн. «Это благодаря тому, что происходил экспорт молочных продуктов в Россию и страны СНГ», - добавил В.ЧАГАРОВСКИЙ.

Он отметил, что на сегодня в Украине 30 крупных компаний занимают 76% рынка, а остальные 200 производителей – 24% рынка молочной продукции, и в дальнейшем будет наблюдаться тенденция сокращения количества предприятий.