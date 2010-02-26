Украина снизила экспорт молочной продукции

Украина в 2009 году снизила экспорт молочной продукции в 1,7 раза – до 423 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе ІІІ Всеукраинского молочного конгресса председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим ЧАГАРОВСКИЙ.

«Экспорт молочных продуктов в 2009 году значительно снизился. Если сравнивать с 2008 годом, то падение на 300 млн. долл.», – сообщил В.ЧАГАРОВСКИЙ.

По его словам, в 2008 году Украина экспортировала молочной продукции на 722 млн. долл., а по итогам 2009 года – на 423 млн. долл. При этом экспорт твердых сыров в 2009 году составил 90 тыс. тонн, из них в Российскую Федерацию – 67 тыс. тонн, что практически соответствует уровню 2008 года.