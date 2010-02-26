В Автономной Республике Крым в январе 2010 года общие объемы производства в отрасли сельского хозяйства увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях Крыма в январе т.г. отмечен рост производства на 7%, в хозяйствах населения – на 0,4%.

При этом, по данным Министерства аграрной политики АРК, темпы роста валовой продукции животноводства за январь 2010 года составили 103,9%. Валовой продукции произведено на 152,06 млн. грн., что на 5,76 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Крыму объем сельхозпроизводства вырос на 4,3% по сравнению с 2008 годом.