В Крыму объем реализации скота и птицы на убой увеличился

В январе 2010 г. в Крыму в хозяйствах всех категорий производство мяса (реализация на убой скота и птицы в живом весе) составило 15,1 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем в январе 2009 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы реализации скота и птицы на убой на 3,5% - до 8,8 тыс. т. В хозяйствах населения производство мяса увеличилось на 1,6% и составило 6,3 тыс. т.

Объем выращивания скота и птицы в январе 2010 г. против января 2009 г. увеличился на 1,5 тыс. т (на 19,7%), а отношение его к реализации на убой составило 104,6% (в январе 2009 г. - 91,6%).