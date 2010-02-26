Киевсовет назначил отдельное заседание по приватизации рынков

Киевсовет назначил на вторник, 2 марта, отдельное пленарное заседание для рассмотрения вопроса о приватизации помещений Владимирского и Житнего рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято после двухчасового эмоционального обсуждения депутатами вопроса, как именно рассматривать наработанные разными фракциями соответствующие проекты решений, а также с учетом необходимости широкого обсуждения вопроса.

Лидер одноименного блока в Киевсовете Виталий КЛИЧКО настаивал на рассмотрении проекта решения об отмене приватизации этих рынков без дополнительных обсуждений, поскольку этот документ был утвержден членами специальной рабочей группы, изучавшей ситуацию.

В свою очередь, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что спешить с принятием этого решения не стоит без заслушивания докладов и позиций представителей рынков и представителей Киевской городской госадминистрации, которые занимаются этим вопросом.

Он подчеркнул, что предыдущее решение Киевсовета о продаже помещений Владимирского и Житнего рынков опротестовала прокуратура, а, следовательно, его действие приостановлено.

После этого О.ДОВГИЙ предложил всем председателям фракций озвучить свои позиции относительно приватизации рынков.

Председатель фракции Блока Литвина Валерий МОШЕНСКИЙ предложил изучить этот вопрос на отдельной сессии Киевсовета. Его предложение поддержали 60 из 95 присутствующих в зале депутатов.

В то же время представитель фракции Гражданского актива Киева Юрий БОНДАРЬ сказал, что не все депутаты успели принять участие в голосовании, и предложил О.ДОВГОМУ еще раз проголосовать за это предложение. В результате – 62 из 107 депутатов (43 депутата - от Блока Черновецкого, по 8 депутатов - от ГАКа и Блока Литвина, 3 внефракционных депутатов, Партия регионов не принимали участия в голосовании) отдали свои голоса за рассмотрение вопроса во вторник на дополнительной сессии, которую предполагается провести в формате общественных слушаний.

В ходе всех этих голосований В.КЛИЧКО стоял на трибуне и несколько раз пытался настоять на голосовании за отмену решения о приватизации помещений рынков. С третьей попытки его инициатива была проголосована, но не получила поддержки большинства: за нее отдали голоса 44 из 109 депутатов (13 депутатов – из фракции Блока Кличко, 3 – из Блока Литвина и 28 – от БЮТ).

Как сообщал УНИАН, около 300 человек сегодня пикетировали Киевсовет с требованием отменить приватизацию Житнего и Владимирского рынков.

Справка УНИАН. По данным пресс-службы фракции Блока Кличка, 29 октября 2009 г. Киевсовет принял решение N 541/2610 «О внесении изменений в решение Киевсовета от 08.02.2007 № 62/723 «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы», которым предусмотрена продажа с аукциона здания Житнего рынка (ул. Верхний Вал, 16) и Владимирского рынка (ул. Горького, 115). В Блоке Кличко утверждают, что этот проект решения был подан с голоса, без пояснительной записки и обсуждения в комиссиях.

В начале февраля 2010 г. Блок Виталия Кличко обратился в контролирующие и государственные органы с просьбой проверить законность включения объектов коммунального имущества в программу приватизации.