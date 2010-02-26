В Крыму поголовье КРС сократилось

В Автономной Республике Крым по состоянию на 1 февраля 2010 года во всех категориях хозяйств насчитывалось 180,7 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 4,1% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров сократилось на 2,4% – до 86,2 тыс. голов.

В сельскохозяйственных предприятиях области общая численность крупного рогатого скота уменьшилась на 22,4%, в частности коров – на 1,1%. В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,8%, коров – сократилось на 2,5%.

Общая численность поголовья свиней в области составила 192,7 тыс. голов, что на 18,8% больше, чем на 1 февраля 2009 года. В сельхозпредприятиях поголовье свиней увеличилось на 18,6%, в хозяйствах населения – на 19%.

Численность поголовья овец и коз в целом по области увеличилась на 11,3% – до 370,8 тыс. голов, в частности, в сельхозпредприятиях – на 2,8%, в хозяйствах населения – на 12,7%.

Общее поголовье птицы по сравнению с 1 февраля 2009 года увеличилось на 10,8% – 11 млн. 506,8 тыс. голов, в частности, в сельхозпредприятиях – на 15,3%, в хозяйствах населения – на 5,1%.