Госпотребстандарт забраковал 30% продукции, проверенной в рознице

Инспекторы территориальных управлений по защите прав потребителей Госпотребстандарта Украины на протяжении 2009 года проверили в торговой сети товаров, работ и услуг на общую сумму свыше 303,5 млн. грн. Нарушение требований нормативной документации было обнаружено во время проверки товаров и услуг на общую сумму свыше 101 млн. грн., что составляет 30%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

В целом за 2009 год было проверено около 45 тыс. предприятий в сфере торговли, услуг и ресторанного хозяйства, 89% из них не придерживались требований законодательства Украины относительно защиты прав потребителей. В частности, было зафиксировано отсутствие своевременной и полной информации о товарах или услугах; реализация товаров и услуг без соответствующих документов; производство или реализация товаров и услуг, которые не отвечают требованиям нормативных документов, а также обман покупателей и заказчиков. В целом было установлено свыше 213 тыс. видов нарушений.

Специалисты территориальных управлений по защите прав потребителей в прошлом году проверили свыше 4 951 тонны продовольственных товаров (хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, сахара, мясных, рыбных и молочных продуктов, масложировой и плодоовощной продукции, чая и кофе, продуктов детского питания, а также куриных яиц). Из-за отсутствия общей информации о товаре и сопроводительных документов относительно качества и безопасности, несоответствия продукции требованиям нормативных документов и просроченного срока пригодности было забраковано и снято с реализации 42% проверенных продовольственных товаров.

Кроме того, было проверено 6,1 млн. единиц непродовольственных товаров. Забраковано и снято с реализации – свыше 1,3 млн. единиц товаров (21,3%). Например, во время проверки почти 31 тыс. пар обуви (в том числе свыше 6,5 тыс. пар детской) было снято с реализации около 17 тыс. пар проверенной обуви (54,5%), в том числе 3,5 тыс. пар детской.