В Херсонской обл. планируют сократить посадку леса

Лесные хозяйства Херсонской области планируют посадить в текущем году более 1,5 тыс. га леса, что на 9% меньше, чем в 2009 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, в области стартовала весенняя лесокультурная кампания.

В рамках Государственной целевой программы «Леса Украины» на 2010-2015 годы в текущем году в области запланировано воссоздать лес на площади 1 532 га, в т.ч. 20 га полезащитных лесных полос.

В частности. к посадке леса приступили 4 лесхоза, расположенные на территории Нижнеднепровской арены.

Для проведения лесокультурных работ в лесных рассадниках предприятий выращено 9,1 млн. шт. стандартного посадочного материала древесных и кустарниковых пород основных лесообразующих и декоративных пород.

На указанные объемы работ из Государственного бюджета запланировано выделить 2,34 млн. грн.

В 2009 году в области было создано 1,65 тыс. га лесных культур в государственном лесном фонде, из них 1,49 тыс. га – новых лесов, фактическая приживаемость которых составила 62% (при нормативной 70%). Также было посажено 20 гектаров полезащитных лесных полос (приживаемость – 47%).