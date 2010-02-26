В Крыму реализация зерна сократилась

Сельскохозяйственные предприятия Автономной Республики Крым (кроме малых) в январе 2010 года реализовали по всем направлениям 11,8 тыс. тонн зерновых культур, что на 48,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, реализация пшеницы сократилась на 66,4% – до 5,2 тыс. тонн, ячменя – на 3,2%, до 4,6 тыс. тонн, кукурузы – на 85,8%, до 55 тонн. Кроме того, с начала года реализовано 64 тонн семян подсолнечника.

Средняя цена зерновых культур, которую предлагали при закупке сельхозтоваропроизводителям предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерновых, в январе т.г. составила 1019,8 грн. за тонну, в т.ч. за пшеницу – 1021,4 грн./т против 1181,8 грн./т и 968,8 грн./т соответственно в январе 2009 года.