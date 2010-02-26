В Днепропетровской обл. поголовье КРС сократилось

В Днепропетровской области в январе 2010 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,2,%, поголовье свиней возросло на 1,5%.

Об этом говорится в официальном сообщении Главного управления статистики в области, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 1 февраля т.г., во всех категориях агрохозяйств содержалось 141 тыс. голов КРС, что на 1,7 тыс. голов меньше, чем на 1 января 2010 г. В частности, поголовье коров за указанный период сократилось на 1,4 тыс.– до 83 тыс. голов. Поголовье свиней в течение января 2010 г. возросло на 8 тыс. голов – до 515 тыс. голов.

За январь т.г. в регионе поголовье птицы практически не изменилось и составило 17 млн. голов. Поголовье коз и овец за указанный период сократилось на 5,1 тыс. голов - до 66 тыс. голов.