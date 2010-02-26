Игнорирование проблем аграриев может подорвать безопасность страны

В Харьковской областной госадминистрации считают, что дальнейшее игнорирование проблем отечественных аграриев может реально подорвать продовольственную безопасность страны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА, накануне начала весенне-полевых работ заместитель председателя облгосадминистрации Виктор ЗВЕРЕВ высказал серьезную обеспокоенность по поводу недостаточного кредитования банками отечественного агросектора.

По его мнению, без решительных мер по улучшению ситуации с кредитованием аграрии Украины в нынешнем году не смогут обеспечить население страны продуктами по доступным ценам.

«Речь идет не только о сахаре, цены на который уже сейчас достигли небывалых высот. Динамика роста цен на молочные продукты, мясо, крупы и другие продукты питания позволяет говорить о том, что собственные возможности наших аграриев обеспечить для отечественного потребителя доступную стоимость этой продукции практически исчерпаны и без доступных банковских кредитов им не обойтись. Тем более, в условиях, когда фактически полностью прекратилось финансирование государственных программ поддержки агросектора», - сказал В.ЗВЕРЕВ.

Анализируя сложившееся положение, он назвал несколько причин, по которым банки отказывают сельхозтоваропроизводителям в кредитах. Среди важнейших из них – нестабильная политическая ситуация в стране, неблагоприятные погодные условия, неспособность большинства аграриев отдать недвижимость под залог кредита и завышенные процентные ставки по кредитам, превышающие 30% годовых.

«Аграриям сейчас крайне необходимы средства для закупки семян, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и запчастей – то есть всего того, без чего невозможно провести весенне-полевую кампанию и вырастить хороший урожай, - подчеркнул В.ЗВЕРЕВ. - Деньги им нужны уже сейчас, когда, как говорится, один день целый год кормит. И люди, разбирающиеся в сельском хозяйстве, это прекрасно понимают».

Дальнейшее игнорирование проблем аграриев, считает он, «может реально подорвать продовольственную безопасность страны со всеми вытекающими последствиями».

Говоря о возможных путях решения проблемы недофинансирования агросектора, заместитель руководителя области сказал, что одним из вариантов могло бы стать целевое кредитование сельхозтоваропроизводителей под госзаказ.

«Это позволит обеспечить наполнение Государственного резерва по минимальным ценам, что потом даст возможность сдерживать цены на продукты питания»,- подчеркнул В.ЗВЕРЕВ.