В Донецкой обл. объем валовой сельхозпродукции вырос

В агропромышленном комплексе Донецкой области в январе 2010 года объем валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2005 года) по всем категориям хозяйств по сравнению с январем 2009 г. вырос на 10,4%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям объем валовой продукции в январе 2010 увеличился на 17,3%, а по категории населения – уменьшился на 2% к январю 2009 года.

В ОГА также сообщили, что в январе 2010 года индекс промышленной продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (в сопоставимых ценах) к январю 2009 г. составил 99,7%.

Так, пищевыми и перерабатывающими предприятиями области за январь 2010 г. произведено: мясных полуфабрикатов – 1,4 тыс. тонн (на 7,3% больше января 2009 г.), молока обработанного жидкого – 4,2 тыс. тонн (на 4,7% больше), сыров жирных – 81 тонна (на 26,5% больше), кондитерских изделий из сахара – 3,2 тыс. тонн (на 15% больше), изделий макаронных без начинки – 860 тонн (на 20% больше), соли и хлорида натрия чистого – 253,3 тыс. тонн ( на 27% больше).

Вместе с этим, наблюдается уменьшения объемов производства масла нерафинированного - на 1,5% (35,5 тыс. тонн), продуктов кисломолочных - на 12,4% (3,9 тыс. тонн), масла сливочного - на 21,4% (55 тонн), муки - на 2,5% (17 тыс. тонн), изделий хлебобулочных - на 10,9% (12,8 тыс. тонн).