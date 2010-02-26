АПК Донецкой обл. полностью обеспечен дизтопливом

В Донецкой области, по состоянию на 26 февраля, обеспеченность сельскохозяйственных предприятий горюче-смазочными материалами превышает 100% потребности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, в АПК региона имеется: бензина – 1,1 тыс. тонн, смазочных масел - 0,1 тыс. тонн, что покрывает полную потребность предприятий.

В ОГА также отметили, что средняя оптовая цена на нефтепродукты по области составляет: дизтопливо – 5,58 грн./л; бензин - 5,67 грн./л.

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 23 декабря 2009 г («О мероприятиях по обеспечению сельхозтоваропроизводителей нефтепродуктами для проведения весенне-полевых работ в 2010 году»), средняя отпускная цена операторов-поставщиков горюче-смазочных материалов составляет: дизтопливо – 5 тыс. 233,67 грн./т (4,41грн./л); бензин – 5 тыс. 869,88 грн./т (4,34грн./л). Реализовано по вышеуказанному распоряжению дизтоплива 780 тонн; бензина - 910 тонн, заключили в ОГА.