В последний день зимы местами небольшой дождь
Синопритки прогнозируют до 4° тепла
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в восточных, центральных областях и на севере Левобережья при прояснениях до 9° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла; на крайнем юге и западе страны ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму и в Закарпатье до 12°.
В Киеве и Киевской области в последний день зимы облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман; днем местами небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.
Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 0-4° тепла, в Киеве - ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.