Сегодня в Украинео жидается дождь с мокрым снегом

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в западных областях, а днем в Украине (кроме восточных областей и Приазовья) небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Местами туман, в отдельных районах севера Левобережья гололед.

На дорогах Украины, кроме юга, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с, в Карпатах, а днем в большинстве западных областей, в Одесской области и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на севере Левобережья 2-7° мороза, на Закарпатье 3-8° тепла; днем 2-7° тепла, в западных областях 8-13° тепла (в Карпатах около 0°); на юге Одесской области и в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области в понедельник ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла, по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.