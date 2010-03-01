В Австралии над городком Топ-Энд выпали "рыбные" осадки

Рыбный дождь дважды прошел над небольшим австралийским городком Топ-Энд. Маленькие белые рыбешки живьем падали на землю, передает ИТАР-ТАСС.

Объяснить ситуацию попытался старший синоптик метеорологического бюро Эшли ПАТТЕРСОН. "Геологические условия были идеальными, чтобы породить небольшое торнадо в этом районе, где, с одной стороны, близко расположено морское побережье, а с другой - озеро Аргайл, - отметил Э.ПАТТЕРСОН. - Однако никаких природных катаклизмов нами зафиксировано не было".

Как рассказала одна из очевидцев происходящего Кристина БАЛМЕР, сотни сотен белых рыб падали на дорогу, крыши домов, деревья, автомобили. "Благодаря столь удивительному дару небес мы на ближайшие недели полностью обеспечены едой", - говорит К.БАЛМЕР. "Хорошо, что не было дождя из крокодилов", - иронизировали соседи, добавив, что "способность летать" обнаружилась у одной из разновидностей окуня, который встречается на севере Австралии.

По словам старожилов, падающая с небес рыба здесь становится чуть ли не обычным явлением. Так "рыбные осадки" впервые выпали в 1974 году, а в 2004 году они прошли вновь.