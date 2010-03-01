Весной молочка немного подешевеет

Производители прогнозируют незначительное снижение в Украине цен на молочные продукты в весенний период.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании «Агрополис» (ТМ «Щедрый вечер»), из-за снежной и холодной зимы у многих операторов молочного рынка возникали проблемы с поставкой продукции, и торговые сети несколько месяцев испытывали дефицит предложения, и в связи с этим за последние 3-4 месяца цены на молокопродукты в среднем выросли на 30-80%.

«Сельхозпроизводители столкнулись с проблемой нехватки молока, поскольку в зимний период надои молока сократились. Также, в связи с ухудшением транспортного сообщения, не всегда удавалось доставить молоко на переработку. С нехваткой сырья столкнулась и перерабатывающая отрасль, поскольку в условиях острого сырьевого дефицита не смогла собрать даже предполагаемое количество молока, что повлекло серьезные проблемы с дистрибуцией продуктов от заводов в торговые точки», - отметил директор по маркетингу группы компаний «Агрополис» Виктор СМИРНОВ.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агрополис» (ТМ «Щедрый вечер») основана в 1993 г., специализируется на изготовлении сухого обезжиренного молока, сливочного масла и спрэдов. В группу компаний входят: ОАО «Жашковский маслозавод», ОАО «Христиновский молокозавод», ОАО «Городищенский маслозавод», ОАО «Шполянский молокозавод», ЗАО «Ратновский молокозавод».