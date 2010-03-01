В Ростовской обл. вновь вспыхнула африканская чума свиней

Новая вспышка африканской чумы свиней произошла в городе Гуково Ростовской области, на территорию муниципального образования наложен карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор по Ростовской области.

В течение прошлого года регион перенес несколько вспышек чумы свиней. Первая была зафиксирована в марте на свиноферме "Романовка" в Сальском районе, в конце сентября падеж животных начался в хозяйстве имени Ленина и частных подворьях Цимлянского района. Затем очаги были выявлены в Константиновском, Морозовском, Ремонтненском, Веселовском районах. В конце октября на территории всей области ввели карантин, который сняли только 12 января текущего года. По данным областного Россельхознадзора, новая вспышка была зарегистрирована в минувшую субботу в личном подсобном хозяйстве Ермишина в городе Гуково. "В пятницу утром владелец животных информировал ветспециалистов об отказе части свинопоголовья от корма и иных признаках заболевания. Во второй половине дня в хозяйстве начался падеж. К ночи пало 37 голов свиней", - говорится в сообщении. Всего в хозяйстве на момент вспышки насчитывалось 333 головы свиней, которые к сегодняшнему дню уничтожены.

Постановлением мэра Гуково на территорию города наложен карантин по африканской чуме свиней. В информации ведомства отмечается, что данное хозяйство неоднократно проверялось инспекторами Россельхознадзора, но, несмотря на предупреждения и штрафы, хозяйство так и не было переведено в режим работы по закрытому типу. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. В естественных условиях к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи. Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными. Для человека вирус опасности не представляет, однако наносит колоссальный экономический ущерб.