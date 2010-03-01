В Киеве максимальное половодье прогнозируется на середину апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель госводхоза Василий СТАШУК сообщил сегодня во время селекторного совещания с руководителями облгосадминистраций по вопросам минимизации последствий возможного наводнения.

«Температурный режим дает основания прогнозировать прохождение пика половодья на Днепре возле Киева во второй-третьей декаде апреля», - сказал В.СТАШУК.

По его словам, анализируются бассейны всех рек Украины, и сегодня основная забота уделяется бассейну Днепра, а также Дунаю.

В свою очередь, начальник Укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА добавил, что в Киеве в связи с возможным половодьем наибольшая угроза подтопления сложилась для дачных массивов Осокорки, Бортничи, сел Вишенки, Гнедин, Корчуватое. «Достижение отметок подтопления в пределах неодамбированных территорий - на Воскресенских и Русановских садах», - добавил он.