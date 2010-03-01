Аграрии требуют срочно урегулировать финансирование АПК

Аграрии Украины требуют от Президента, премьер-министра и Верховной Рады срочно урегулировать финансирование агропромышленного комплекса. Об этом говорится в обращении участников Аграрного форума Украины, опубликованном в газете «Голос Украины».

Участники форума призывают власти срочно определиться с объемами государственной бюджетной поддержки на 2010 год и средствами для компенсации банковских ставок по полученным кредитам с учетом законов Украины, решить вопрос финансового обеспечения сельскохозяйственных и фермерских хозяйств для проведения весенне-полевых работ, а также усовершенствовать систему налогообложения сельхозпроизводителей и принять необходимые меры для перехода на единый налог из расчета на 1 га земли.

Также аграрии просят укрепить финансово Аграрный фонд Украины, выделив из госбюджета 2 млрд. грн., и начать заключение форвардных контрактов на закупку зерна урожая текущего года.

Кроме того, они просят обеспечить поставку сельскохозяйственным предприятиям по фиксированным ценам горючего и минеральных удобрений через Аграрный фонд, не допустить резкого роста цен на эти виды продукции, а также принять правительственное решение по созданию Государственного (ипотечного) аграрного банка.

«Требуем государственной бюджетной поддержки в обеспечении уровня цен на продукцию, который будет гарантировать прибыльность и дальнейшее развитие отрасли, прежде всего – молочного и мясного скотоводства, технологического переоснащения действующих и строительства новых ферм и комплексов; выделения долгосрочных льготных кредитов и бюджетных средств для частичного удешевления строительства таких объектов; переведения бюджетной поддержки в скотоводстве из расчета на одну корову и на гектар земли для всех категорий хозяйств; организации закупки сливочного масла и сухого молока по стабильным ценам в Аграрный фонд», – говорится в обращении.

Также аграрии выступают за отмену решения правительства относительно регулирования оптово-отпускных цен на социально значимые виды продовольственных товаров.

Обращение подписано по поручению участников первого Аграрного форума Украины председателем Аграрного союза Украины Юрием КАРАСИКОМ.