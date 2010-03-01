Кабмин уволил Шведенко с должности
17:04, 01 марта 2010Агро
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Председателя Госкомрыбхоза
Кабинет Министров Украины уволил Николая ШВЕДЕНКО с должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины.
О принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина УНИАН сообщил источник в правительстве.
Напомним, Н.ШВЕДЕНКО был назначен на должность председателя Госкомитета рыбного хозяйства Украины согласно распоряжению Кабмина № 923-р от 9 июля 2008 года.
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