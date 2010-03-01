Гидрометцентр прогнозирует сжатые сроки

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует сжатые сроки для проведения посевной кампании.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна АДАМЕНКО.

«При таком характере зимы (с большими осадками – УНИАН) не бывает ранней весны. Поэтому мы будем иметь очень короткий период для сева яровых. Короткий по сочетанию оптимального увлажнения и температуры», – сказала Т.АДАМЕНКО.

По ее словам, если обычно во второй половине марта уже идет массовый сев яровых на юге, то в нынешнем году это будет в начале апреля. А остальная территория, которая, возможно, в начале апреля будет только освобождаться от снега, начнет сев во второй половине апреля.

При этом специалист подчеркнула, что весеннее увлажнение почвы очень хорошее. «Это было наибольшее количество осадков за холодный период за последние 15-20 лет. Мы можем говорить о том, что на начало весенних работ 99% полей будет оптимально увлажнено», – сообщила Т.АДАМЕНКО.

По ее словам, влаги в почве хватит надолго, «даже если гипотетически допустить, что будет такой же сухой апрель, как в прошлом году, когда он был исторически сухим». «Даже в таком случае озимые культуры спокойно это переживут», – добавила специалист.