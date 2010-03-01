Укргидрометцентр прогнозирует пересев 13% озимых

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует пересев около 1 млн. га или 13% посевов озимых культур. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцента Татьяна АДАМЕНКО.

«Если в 2009 году пересеяли 5%, то в этом году, по предварительному прогнозу, эта площадь может составить около 1 млн. га или 13%. Мы не говорим об их полной гибели, а говорим, что эти посевы изреженны, малорентабельны, и чтобы получить нормальный урожай, их нужно пересевать», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

Она также отметила, что на протяжении зимы наблюдались неблагоприятные явления, которые в конечном итоге привели к тому, что можно ожидать несколько большую, чем в последние годы, площадь озимых к пересеву. «Причина – снижение температур еще в декабре до установления снега, и ледовая корка, причем корка наблюдается на многих полях, но ее вред везде разный – она вредит при определенных условиях. Такие условия сложились в отдельных районах Полтавской и Сумской областей. Это будет локальное выпадение растений», - пояснила специалист.

Кроме того, по информации Гидрометцентра, можно ожидать подтопления полей, но оно не страшно, если продолжается меньше 8 дней. «Все будет зависеть от того, как быстро будут развиваться весенние процессы. На сегодня они вялотекущие, и если для сдерживания весеннего паводка это хорошо, то для нас (аграриев – УНИАН) это не очень хорошо. Нам было бы лучше, чтоб снег быстрее растаял и началась весна, потому что такая длительная весна истощает растения», - отметила Т.АДАМЕНКО.

Она также добавила, что Гидрометцентр будет уточнять свой прогноз во второй половине марта.