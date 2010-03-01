В Полтавской обл. погибло около 50% озимых

По предварительным данным, в Полтавской области погибло около 50% озимых зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Полтавской облгосадминистрации начальник Главного управления агропромышленного развития ОГА Александр СЕНЬ.

«Реальная ситуация с посевами озимых будет известна после 20 марта. А сегодня в области в результате перепадов температур, которые начались с января этого года, около 50% посевов озимых колосовых и 61% посевов озимого рапса покрыты ледяной коркой, их дальнейшее состояние напрямую зависит от погодных условий. На пониженных участках полей, где озимые культуры длительное время находятся под ледяной коркой, согласно прогнозам аграриев, живыми остаются до 50% растений», – сказал А.СЕНЬ.

По его словам, посевам потребуется подкормка и дополнительная защита от сорняков. На данный момент область обеспечена удобрениями на 78%, а средствами защиты растений – на 33% от потребности.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области всеми категориями хозяйств засеяно 375 тыс. га озимых колосовых культур и 38 тыс. га рапса. Объемы сева данных культур превышают прошлогодние на 22,4 тыс. га и 12,9 тыс. га соответственно.