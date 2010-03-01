Эксперты MEMRB-IRI UKRAINE признали ЛВЗ «Хортиця» лидером продаж

По данным мониторинговой компании "MEMRB-IRI UKRAINE" самой покупаемой в Украине в 2009 году стала продукция ЛВЗ «Хортиця».

Об этом говорится в отчете "MEMRB-IRI UKRAINE" по итогам исследования работы основных участников отечественного рынка крепкого алкоголя в 2009 году, копией которого располагает УНИАН.

В частности, документе сообщается, что продукция ЛВЗ «Хортиця» в 2009 году заняла долю в 22% всего объема продаж крепкого алкоголя в стране - в денежном выражении (в грн.), и 21% - в натуральном (в литрах).

Как отмечают эксперты, в 2009 году реальным индикатором ситуации на рынке являлись продажи, что связано с изменением акцизной политики государства и повышением минимального уровня розничных цен на водочную продукцию.

В процессе исследования эксперты "MEMRB-IRI UKRAINE" использовали данные о продажах продукции непосредственно в торговых точках, а не на отгрузке продукции предприятия на склады дистрибуторов. При этом данные поступали из торговых точек всех видов: одновременно были охвачены супермаркеты, небольшие магазины «у дома» и сегмент ХоРеКа.

В то же время в ЛВЗ «Хортиця» опровергают данные ассоциации «Укрводка» о доли производства и реализации продукции «Хортиця», которые были озвучены в украинских СМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛВЗ «Хортиця», говоря о доле производства и реализации украинских производителей крепкого алкоголя, среди прочего были представлены данные и о продажах ЛВЗ «Хортиця», который не входит в ассоциацию «Укрводка» и данные которого не запрашивались.

«Вся информация предоставленная ассоциацией «Укрводка» будет подвергнута сомнению. ЛВЗ «Хортиця» готов пойти на мирное решение конфликта в случае публичных извинений ассоциации «Укрводка» и признания недостоверности своих данных. В ином случае ЛВЗ «Хортиця» готов подать иск в суд по факту распространения неправдивой информации, негативно влияющей на имидж одного из мировых лидеров производства алкоголя», - прокомментировали в пресс-службе ЛВЗ «Хортиця».

Справка УНИАН

ЛВЗ "Хортиця" – один из крупнейших производителей алкогольной продукции. С 2007 года ДП "Крымский Винный Дом" входит в крупнейший в СНГ холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод"; ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Мегаполис" (Россия).