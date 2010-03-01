В Крыму планируется посеять почти 243 тыс. га яровых

Агрохозяйства Автономной Республики Крым планируют посеять 242,8 тыс. га яровых культур под урожай 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

В частности, планируется посеять зерновых – 120,4 тыс. га, масличных – 61,1 тыс. га, кормовых культур – 18 тыс. га.

«По состоянию на первое марта в Крыму посеяно 19,3 тыс. га ранних яровых культур, в том числе, на зерно – 15,9 тыс. га», – говорится в сообщении.

«В 2010 году перед коллективами аграрного комплекса Крыма стоит серьезная задача – предстоит обеспечить рост валовой продукции отрасли на 10%, а годовое производство крымского зерна довести до 2 миллионов тонн», – также отметили в пресс-службе.