Аграрии Полтавской области планируют увеличить сев яровых

Аграрии Полтавской области планируют этой весной засеять яровыми культурами 1 млн. 207,5 тыс. га, что на 18,2 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Полтавской облгосадминистрации начальник Главного управления агропромышленного развития ОГА Александр СЕНЬ.

По его словам, в частности, ячменем планируется засеять 256,2 тыс. га, яровой пшеницей – 15 тыс. га, овсом – 10,8 тыс. га, зернобобовыми – 17,9 тыс. га, кукурузой на зерно – 299,7 тыс. га, соей – 115 тыс. га, просом – 6 тыс. га, гречихой – 17,1 тыс. га, подсолнечником – 214,1 тыс. га, сахарной свеклой – 60 тыс. га.

В этом году для проведения весенних полевых работ в области планируется задействовать 9320 тракторов, 5590 культиваторов, 1176 дисковых борон, 4493 сеялки. Кроме того, планируется привлечь дополнительно более 100 тракторов и 180 единиц почвообрабатывающих и посевных агрегатов с механизированных отрядов области и свыше 11 тыс. тракторов, находящихся в личной собственности граждан области.