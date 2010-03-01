«Тернопольстандартметрология» забраковала более 25% изделий

На протяжении января-февраля 2010 года ГП «Тернопольстандартметрология» провело проверки качества хлеба и хлебобулочных изделий во время их производства на 9 предприятиях. Нарушения требований действующей нормативной документации выявлены в 8 случаях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, было проверено почти 3 тонны изделий на общую сумму 10,8 тыс. грн., из них 763 кг, или 25%, были запрещены к реализации из-за нарушения требований нормативной документации. Стоимость забракованной продукции превысила 3 тыс. грн.

За выявленные факты реализации продукции, изготовленной с нарушениями требований стандартов и действующего законодательства, к восьми проверенным предприятиям применены штрафные санкции на общую сумму 13 тыс. грн. Выдано 9 предписаний о запрете реализации 9 наименований продукции.