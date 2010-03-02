Урожай винограда в этом году сократится на 40-50%

Специалисты прогнозируют снижение урожая винограда в этом году на 40-50% из-за повреждения зимними морозами. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом виноградарства Национального научного центра «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова» Василий ПОЛЯКОВ.

По словам В.ПОЛЯКОВА, значительное снижение температур этой зимой привело к серьезному повреждению центральных глазков виноградной лозы, которые, в зависимости от территории, повреждены от 50 до 100%. Замещающие глазки менее повреждены – погибло до 30-85%. Он добавил, что в большей степени повреждены столовые сорта винограда.

«При таком высоком повреждении центральных глазков высокой урожайности винограда ждать не приходится, но и говорить о том, что вообще не будет урожая, нельзя. При таких повреждениях, по крайней мере, 40-50% урожая технических сортов и 20-25% столовых сортов собрать удастся», - отметил специалист.

Как сообщал УНИАН, по информации Ассоциации виноградарей и виноделов Украины (АВВУ), около четверти виноградников Украины пострадали от морозов. Снижение урожая винограда, по мнению АВВУ, будет компенсироваться за счет импорта виноматериалов из других стран, в частности, Молдовы.