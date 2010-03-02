Состояние 10% посевов озимых - неудовлетворительное

Министерство аграрной политики Украины на сегодня оценивает состояние 10% посевов озимых как неудовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник Отдела финансовых планов, страхования, кредитования и долговых обязательств Министерства аграрной политики Украины Александр ПОЛЕЩУК.

«Согласно данным той справки, которую собирает еженедельно Министерство аграрной политики, 80% озимых культур, которые посеяны на зерно, находятся в так называемом удовлетворительном состоянии, 10% находятся в неудовлетворительном состоянии и только 0,1% считаются уничтоженными», - отметил А.ПОЛЕЩУК

Кроме того, он сообщил, что, по данным Минагрополитики, на сегодня считаются погибшими около 5% посевов рапса.

«Что касается рапса, то его гибель отмечается на 5% площадей, а в удовлетворительном состоянии находятся те же 80% посевов», - сказал А.ПОЛЕЩУК.