Roshen намерен построить вторую кондфабрику в Липецке

Корпорация Roshen, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, планирует начать строительство второй кондитерской фабрики в Липецке (Российская Федерация) в конце 2010 - начале 2011 гг..

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил президент корпорации Вячеслав МОСКАЛЕВСКИЙ.

«Сейчас мы проектируем фабрику в Липецке. Там будет три очереди – два корпуса по 60 тыс. кв. м и складской комплекс приблизительно такой же площади. Собираемся начать строительство в конце этого года – начале следующего», - сказал В.МОСКАЛЕВСКИЙ.

Он сообщил, что компания уже приобрела участок земли площадью 16 га для строительства объекта.

Инвестиции в строительство первой очереди, по информации В.МОСКАЛЕВСКОГО, составят порядка 30-40 млн. долл., и 200 млн. долл. – в оборудование. Мощность первой очереди планируется порядка 15 тыс. тонн продукции в месяц.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 г. Roshen заявила о том, что до конца прошлого года рассчитывает получить разрешение на строительство второй кондитерской фабрики в Липецке (Россия).

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация Roshen – один из крупнейших производителей кондитерских изделий. В корпорацию входят Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская кондитерские фабрики в Украине, с 2001 г. Липецкая кондфабрика «Ликонф» (Россия), а в 2006 году - Клайпедская кондфабрика (Литва).

Также в состав корпорации входит масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации сырьем.

В ассортименте корпорации больше 200 разновидностей конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов.

Продукция экспортируется в Россию, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Эстонию, Латвию, Литву, США, Канаду, Германию, Израиль и другие страны.

"Roshen" по итогам 2009 года увеличила производство продукции на 7%, по сравнению с показателем 2008 года, – до 380 тыс. тонн и реализацию на 4% – до 355 тыс. тонн.

Roshen является дочерним предприятием "Украинского промышленно-инвестиционного концерна" ("Укрпроминвест", Киев).

Емкость украинского рынка кондизделий оценивается в 1 млн. тонн в год.