Экспорт зерна из Украины в феврале составил 1,1 млн. тонн

Экспорт зерна из Украины в феврале т.г. составил 1,1 млн. тонн, что в среднем почти в 2 раза меньше объемов экспорта за предыдущие месяцы. Такие данные УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА.

По данным УАК, на внешние рынки в феврале т.г. было поставлено 200 тыс. тонн пшеницы, 300 тыс. тонн ячменя, 600 тыс. тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала текущего маркетингового года (с 1 июля 2009 г.) по 26 февраля 2010 г. экспортировала 16 млн. 252 тыс. тонн зерна, что на 2,2%, или на 352 тыс. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года.

В целом на внешние рынки Украина экспортировала 7,551 млн. тонн пшеницы, 4,432 млн. тонн ячменя и 4,07 млн. тонн кукурузы.

Напомним, по прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ возможен на уровне 22 млн. тонн.