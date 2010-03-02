Госфинуслуг за введение отдельной лицензии на агрострахование

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) выступает за введение отдельной лицензии на страхование сельскохозяйственных рисков.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила член Госфинуслуг – директор Департамента пруденциального надзора Ольга ТИМОШУК.

Она отметила, что на сегодня страховые компании получают лицензии исключительно по видам страхования, предусмотренным законодательством. При этом данные по агрострахованию, в частности по страхованию животных и посевов, относятся к страхованию имущества. Таким образом, комиссия, получая отчетность, видит только консолидированные данные по страхованию имущества, при этом вычленить оттуда страхование сельхозрисков не представляется возможным.

«Отдельного вида добровольного страхования (добровольного страхования сельхозрисков – УНИАН) нет, лицензия выдается на отдельный вид страхования, а по агрострахованию не выдается и, таким образом, у нас полное отсутствие данных по этому виду страхования», - подчеркнула О.ТИМОЩУК.

Она сообщила, что Госфинуслуг намерена дополнить список добровольных видов страхования страхованием сельхозрисков, при этом в данный вид страхования возможно будет входить и страхование животных, которое на сегодня относится к обязательным видам.

«Возможно лицензия (на агрострахование – УНИАН) будет разбита на две, потому что все-таки большая специфика между страхованием животных и страхованием сельскохозяйственных растений. Думаю, в процессе работы мы определимся, самое главное, чтобы это был отдельный вид, чтобы мы могли иметь хоть какую-то статистику», - сообщила О.ТИМОЩУК.

Также она отметила, что на сегодня в целом отсутствует движущая сила развития данного вида страхования. Так отсутствуют объединения участников данного рынка, а также отсутствуют специальные программы перестрахования.

«Страхование сельскохозяйственных рисков очень дорогое, следовательно, должен быть создан своеобразный пул внутри страны, который бы объединял отечественных страховщиков, чтобы часть рисков они удерживали на себе, а уже ту долю, которую они не могут удерживать, они могли бы отдать на перестрахование на международный рынок, - сказала О.ТИМОЩУК. - Но для всего этого нужна единая движущая сила, которой, к сожалению, пока нет. В контексте работы над Концепцией агрострахования попытаемся эту силу как-то консолидировать».