Roshen планирует в октябре открыть музей шоколада в Виннице

Корпорация Roshen, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, планирует открыть музей шоколада в Виннице в октябре т.г., а позже – в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил президент корпорации Вячеслав МОСКАЛЕВСКИЙ.

По его словам, корпорация уже подписала договор и будет часть земли на Киевской кондитерской фабрике им. К.Маркса использовать для строительства трехэтажного шоколадного «шоу рум», где сделает так называемый «шоколадный музей».

«Сейчас мы проектируем здание, но основная задача заключается в том, чтобы угадать с начинкой – она стоит колоссальные деньги. Начинка подобного музея – это уровень «Диснейленда», она стоит порядка 2,5 тыс. евро за кв.м. и надо четко понимать, какой должна быть площадь, для того, чтобы вписаться в смету», - сообщил В.МОСКАЛЕВСКИЙ. Он добавил, что площадь этого музея может составить порядка 6-8 тыс. кв. м. «Это как завод, только завод развлечений», - добавил он.

В.МОСКАЛЕВСКИЙ отметил, что уменьшенную версию такого музея корпорация запустит в октябре т.г. в Виннице. «Мы проводим экскурсии для детей на всех фабриках… Благодаря оптимизации у нас освободился один этаж, и теперь мы собираемся экскурсии проводить через этот шоу-рум, площадью порядка 500 кв. м., где будет сделана экспозиция в уменьшенном размере - там будет 3Д кинотеатр для детей, планируется говорящий робот, интерактивные экспозиции, викторины...», - рассказал В.МОСКАЛЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация ROSHEN – один из крупнейших производителей кондитерских изделий. В корпорацию входят Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская кондитерские фабрики в Украине, с 2001 г. Липецкая кондфабрика «Ликонф» (Россия), а в 2006 году - Клайпедская кондфабрика (Литва).

Также в состав корпорации входит масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации сырьем.

В ассортименте корпорации больше 200 разновидностей конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов.

Продукция экспортируется в Россию, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Эстонию, Латвию, Литву, США, Канаду, Германию, Израиль и другие страны.

Напомним, „Roshen" по итогам 2009 года увеличила производство продукции на 7%, по сравнению с показателем 2008 года, – до 380 тыс. тонн и реализацию на 4% - до 355 тыс. тонн.

Roshen является дочерним предприятием "Украинского промышленно-инвестиционного концерна" ("Укрпроминвест", Киев).

Емкость украинского рынка кондизделий оценивается в 1 млн. тонн в год.