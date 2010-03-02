Эксперты прогнозируют проблемы с экспортом украинского рапса

Эксперты прогнозируют проблемы для экспорта украинского рапса из-за новых требований ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», ЕС принял Директиву 2009/28/ЭС «О стимулировании использования возобновляемых видов энергии» от 23 апреля 2009 года. Данная директива регулирует, в том числе, такие вопросы как сокращение выбросов парниковых газов от использования биотоплива, вопросы защиты земель с высокой природоохранной ценностью и высоким уровнем накопления углерода и устанавливает дополнительные требования для сельхозкультур – сырья для биотоплива, произведенных в ЕС, а также, регулирует вопросы устойчивости сельскохозяйственного производства.

Таким образом, с 1 июля 2010 года все экспортеры, в том числе, и из Украины, должны представлять доказательства и документы для сертификации сырья, поставленного в ЕС, по вышеперечисленным критериям.

По мнению Президента «УКАБ» Алекса ЛИССИТСЫ, для многих тысяч производителей рапса в Украине 1 июля 2010 может стать своего рода «черным четвергом», потому что трейдеры для экспорта в Европу могут потребовать соответствующие сертификаты у производителей, о которых они и не слышали. «Последствия введения в действие данной директивы для АПК Украины будут самые непредсказуемые, начиная от удорожания продукции вследствие сертификации, потери европейского рынка рапса для Украины и исчезновение данной культуры с полей Украины», - считает А.ЛИССИТСА.

В связи с этим, УКАБ обратился в Министерство аграрной политики Украины с просьбой в срочном порядке создать рабочую группу по изучению данного вопроса и смягчению последствий для аграрного сектора Украины.

В УКАБ отметили, что Европейский Союз является одним из основных производителей биодизеля в мире и нетто-импортером сырья. Сырьем для производства биодизеля в Европе является рапсовое, соевое и пальмовое масло. Украина экспортирует около 90% произведенного рапса в страны ЕС. В 2008/2009 МГ году Украина экспортировала 2,64 млн. тонн семян рапса в Европейский Союз на общую сумму 1,35 млрд. долл., в том числе в Нидерланды 700 тыс. тонн, Бельгию 431 тыс. тонн, Францию 386 тыс. тонн и Польшу 237 тыс. тонн.