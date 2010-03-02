В Черниговской обл. реализация агропродукции выросла

Сельскохозяйственные предприятия Черниговской области реализовали собственной продукции (без НДС) на сумму 2,4 млрд. грн., что на 32% больше, чем в 2008 году, в т.ч., продукции растениеводства – 1,8 млрд. грн. (на 51% больше), животноводства – 631 млн. грн. (на 1% меньше).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

От продажи зерновых культур предприятия получили 52% общих поступлений, масличных культур – 15%, скота и птицы – 13%, молока и молочных продуктов – 11%, картофеля – 2%, сахарной свеклы – меньше 1%.

На перерабатывающие предприятия реализовано 73% продукции животноводства, и 4% продукции растениеводства.

Скота и птицы (в живом весе) реализовано 32 тыс. т., в т.ч. 19 тыс. т – перерабатывающим предприятиям. Сравнительно с 2008 г. средняя цена 1 т крупного рогатого скота уменьшилась на 801 грн. и составила 8707 грн., свиней – на 409 грн. (13 332 грн.). Молока реализовано 156 тыс. т. (на 11% больше) по цене 1766 грн. за тонну, что на 208 грн. дешевле, чем в 2008 г.