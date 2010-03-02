В Житомире открыли социальную торговую площадку
Где цены на агропродукцию ниже рыночных
В Житомире открыли социальную торговую площадку , где аграрии региона дважды в неделю смогут реализовать продукцию по ценам, ниже рыночных.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Уточняется, что социальную торговую площадку для социально незащищенных граждан Житомира открыли на проспекте Мира,10 в областном центре.
Со среды по пятницу сельскохозяйственные и фермерские хозяйства области будут реализовывать свою продукцию, цены на которые в сторону уменьшения отличаются от среднерыночных.
Напомним, что ранее руководство АПК области обязало аграриев региона повыходным и праздничным дням торговать своей продуцией с машин в Житомире по более приемлемым,чем на рынке ценам.
Это уже стало традицией в Житомире.