МФК: объем рынка агрострахования составил 50-55 млн. грн.

Объем рынка агрострахования в Украине по итогам 2009 года составил 650-700 тыс. га застрахованных площадей и 50-55 млн. грн. страховой премии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в аналитической записке, подготовленной экспертами проекта Международной финансовой корпорации «Развитие агрострахования в Украине».

По данным МФК, общее количество заключенных договоров страхования за 2009 год составило около 2100-2200 договоров.

Также отмечается, что основными факторами, определившими тенденции рынка агрострахования в 2009 году, были отсутствие государственной помощи по субсидированию премий и влияние финансового кризиса.

МФК подчеркивает, что в 2009 году впервые после внедрения программы субсидирования премий по агрострахованию (2005 г.), правительство не предусмотрело в бюджете соответствующую статью расходов. Это решение имело двойственный эффект для рынка агрострахования. С одной стороны, было зафиксировано снижение суммы собранных премий и застрахованной площади. С другой стороны, в 2009 году на рынке преобладало классическое страхование с незначительными объемами формального страхования аграрных рисков.

Так, в 2008 году по программе субсидированного агрострахования заключали договоры 58 страховых компаний. Из них в 2008 году 44 компании заключили менее чем по 30 договоров, причем 28 компаний имели в своих портфелях до 5 договоров за календарный год. По полученным за 2009 год данным, у 10 из 16 компаний в портфеле было более 30 договоров (с учетом страхования весенне-летнего периода и озимых культур осенью 2009 года).

В тоже время, в МФК указывают на то, что формальным оставалось страхование залогового имущества (посевов), которое осуществлялось с целью получения финансовых ресурсов по программе залоговых закупок и субсидирования посевов сахарной свеклы. Страхования с целью освоения средств из государственного бюджета (на субсидирование премий) - или так называемого «схемного страхования» - на рынке в 2009 года не было из-за отсутствия субсидий по данной программе. Объемы страхования по договорам банковских залогов были незначительными.

Как сообщает МФК, доля схемного страхования в 2007-2008 годах оценивалась участниками рынка на уровне 30-50%. Основными причинами схемного страхования были отсутствие жестких квалификационных требований к страховщикам, стандартных страховых продуктов, актуарно рассчитанных базовых ставок премий, страховых процедур, а также слабый контроль за выполнением некоторыми страховыми компаниями правил предоставления страховых услуг по программе.

Также отмечается, что проблемы в национальной экономике и, особенно, в финансовом секторе оказали непосредственное влияние на сегмент агрострахования, особенно во второй половине 2009 года. Незначительные объемы страхования озимых культур осенью 2009 года, в основном, объясняются недостаточностью финансовых ресурсов у производителей сельскохозяйственной продукции.

Так по информации МФК, опрошенные страховщики отмечали, что многие производители отказывались от заключения договоров страхования исключительно из-за финансовых проблем. Более того, некоторые страховщики так и не получили страховые платежи по заключенным договорам страхования озимых культур, что скорректировало результаты по 2009 году на 20-30% в сторону уменьшения.

Всего в 2009 году, по данным 16 страховых компаний, предоставленным компаниями МФК, было заключено 1980 договоров по страхованию сельскохозяйственных культур (посевов и урожая) и 5330 договоров по страхованию животных.

Сумма привлеченных страховых платежей составила 42 млн. грн. по страхованию культур и 2,1 млн. грн. по страхованию животных. Всего было застраховано 510 тыс. гектаров посевов культур. Страховая сумма по страхованию культур составила около 1,3 млрд. грн.

Страховые компании предоставили данные по выплатам, которые в 2009 составили почти 13,7 миллиона гривен. Большая часть выплат была произведена по договорам страхования культур на весенне-летний период. Сумма выплат по договорам страхования животных была незначительной.

По данным МФК, лидерами по итогам 2009 года по объему привлеченных страховых платежей по страхованию сельхозрисков стали «Украинская аграрно-страховая компания» (41% общего объема привлеченных платежей), НАСК «Оранта» - 19%, СГ «ТАС» - 10%, СК «Кредо-Классик» - 9% и СК «Провидна» - 7%.