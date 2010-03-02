91% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии
17:24, 02 марта 2010Агро
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В Житомирской области
В сельскохозяйственных предприятиях Житомирской области посевы озимых зерновых культур на площади в 112,7 тыс. га (91%) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, слабые и разреженные посевы занимают 11,7 тыс. га (9%).
В частности, озимый рапс на площади 6,9 тыс. га (18%) находится в хорошем состоянии, на 20,5 тыс. га (53%) - в удовлетворительном и на 10,1 тыс. га ( 26%) - слабый и разреженный.
Гибель озимого рапса выявлена на площади в 1,4 тыс. га (4%).
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