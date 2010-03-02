Кабмин поручил Аграрному фонду провести форвардные закупки зерна

Кабинет министров Украины поручил Министерству аграрной политики Украины, Министерству финансов и Аграрному фонду провести форвардные закупки зерна урожая 2010 г. на не менее 1,3 млрд. грн.

Соответствующее поручение закреплено распоряжением Кабмина от 24 февраля 2010 г. №284-р «Об утверждении плана дополнительных мер по подготовке и проведению комплекса весенне-полевых работ в 2010 г.», опубликованном на сайте парламента.

Документом поручено обеспечить начиная с февраля т.г. проведение государственных форвардных закупок зерна урожая 2010 г. в объеме не менее 1,3 млрд. грн. до 1 июля т.г.