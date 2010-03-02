Кабмин намерен возместить до июня экспортерам зерна НДС на 1,5 млрд. грн.

Кабинет министров Украины поручил Государственной налоговой администрации, Министерству финансов и Министерству аграрной политики Украины возместить до июня 2010 г. НДС экспортерам зерна через Аграрный фонд на 1,5 млрд. грн. Соответствующее поручение закреплено распоряжением Кабмина от 24 февраля 2010 г. № 284-р «Об утверждении плана дополнительных мер по подготовке и проведению комплекса весенне-полевых работ в 2010 г», опубликованном на сайте парламента.

Документом поручено решить вопрос возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам зерна за условиях закупки зерна в Аграрном фонде, в частности, на сумму по 500 млн. грн. в марте, апреле и мае.