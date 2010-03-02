Киевсовет отменил продажу Житнего и Владимирского рынков

Депутаты Киевсовета удовлетворили протест прокуратуры и отменили решение о приватизации помещений Владимирского и Житнего рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 111 из 116 депутатов, собравшихся в зале.

Как отметил перед голосованием секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ, проект решения, представленный сегодня на сессии, подал мэр города Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, проект был подготовлен при участии депутатов из фракций Блока Черновецкого, Блоке Литвина, ГАКа, Партии регионов и Блока Николая Катеринчука.

Этим документом внесены изменения в программу приватизации имущества Киева, а именно отменены позиции о приватизации нежилых помещений по адресу ул. Горького, 115 (Владимирский рынок) и по адресу Верхний Вал, 16 (Житний рынок). Кроме того, решением предусмотрено введение моратория на совершение каких-либо действий по отчуждению имущества Житнего и Владимирского рынков, а также действий, которые приводят к изменению профиля и деятельности предприятий “Житний рынок” и “Владимирский рынок”.

Согласно решению Киевсовета, на протяжении 30 дней будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности указанных рынков.

Кроме того, депутаты на одном из следующих заседаний Киеврады заслушают отчеты руководства этих коммунальных рынков о работе их предприятий, а также рассмотрят предложения о дальнейшем эффективном использовании имущества Житнего и Владимирского рынков.

Сегодняшним решением депутаты также удовлетворили протест прокуратуры на продажу помещений указанных рынков. Контроль над выполнением этого решения возложен на Киевскую городскую госадминистрацию.

О.ДОВГИЙ отметил, что решение принимается с целью снятия социального напряжения в обществе.

Вместе с тем, перед началом сегодняшнего заседания Киевсовета представители профсоюзов рынков пытались попасть в сессионный зал, чтобы в случае необходимости отстаивать свою позицию перед депутатами. Но охрана Киевсовета не пропустила их даже несмотря на настойчивые требования депутатов из фракций Блока Кличко и БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Блок Виталия Кличко сообщил, что обратился в контролирующие органы с просьбой проверить законность включения помещений Владимирского и Житнего рынков столицы в программу приватизации.

Комментируя это обращение, заместитель председателя фракции Блока Кличко, член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства, общественного питания и услуг Н.НОВАК сообщила, что 29 октября 2009 года Киевсовет принял решение № 541/2610 «О внесении изменений в решение Киевсовета от 08.02.2007 № 62/723 «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы». Она отметила, что проект решения был подан с голоса, без объяснительной записки и обсуждения в комиссиях и предусматривает продажу с аукциона зданий Житнего и Владимирского рынков.

22 февраля прокуратура Киева сообщила, что опротестовала решение Киевсовета о включении нежилых зданий Владимирского рынка (ул. Горького, 115) и Житнего рынка (ул. Верхний Вал, 16) в перечень предприятий, подлежащих приватизации и продаже. Протест вынесен по результатам проверки, осуществленной по поручению прокурора столицы Евгения БЛАЖИВСКОГО. Прокуратурой установлено нарушение требований законов «О приватизации государственного имущества» и «О местном самоуправлении в Украине». Протест подлежит обязательному рассмотрению в Киевсовете в установленный законом десятидневный срок.

25 февраля специально созданная по поручению секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО рабочая группа по изучению вопроса приватизации коммунальных предприятий «Владимирский рынок» и «Житний рынок» приняла решение предложить депутатам Киевсовета отменить решение о приватизации помещений указанных рынков.