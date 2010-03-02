Кабмин поручил Минфину увеличить расходы на поддержку АПК

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов увеличить расходы из государственного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 24 февраля 2010 г. № 284-р «Об утверждении плана дополнительных мер по подготовке и проведению комплекса весенне-полевых работ в 2010 г.», опубликованном на сайте парламента.

Документом поручено внести изменения в ежемесячную временную роспись ассигнований государственного бюджета на I квартал 2010 г., предусмотрев дополнительные объемы расходов Министерства аграрной политики, исходя из 1/12 их объемов, утвержденных на 2009 год, в частности, из общего фонда госбюджета по программам поддержки развития предприятий агропромышленного комплекса - в сумме 214,4 млн. грн. и из специального фонда госбюджета – 1 млрд. 415,1 млн. грн.

В частности, на селекцию в животноводстве и птицеводстве на предприятиях АПК планируется направить 5,1 млн. грн; селекцию в растениеводстве - 7,5 млн. грн; финансовую поддержку фермерских хозяйств - 5 млн. грн; бюджетную животноводческую дотацию и господдержку производства продукции растениеводства - 110 млн. грн; финансовую поддержку через механизм удешевления кредитов - 75 млн. грн; противоэпизоотические меры и участие в Международном эпизоотическом бюро - 11,8 млн. грн; формирование государственного продовольственного резерва Аграрным фондом, проведение форвардных и залоговых закупок, товарных и финансовых интервенций на организованном аграрном рынке – 1,3 млрд. грн.

Кроме того, поручено предусмотреть во время доработки проекта закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" расходы за счет общего фонда госбюджета по программам: финансовой поддержки предприятий АПК через механизм удешевления кредитов - 2 млрд. грн; формирования интервенционного фонда Аграрным фондом, а также закупку материально-технических ресурсов для нужд сельхозтоваропроизводителей - 1 млрд. грн.; господдержки сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов - 626 млн. грн.; на операции финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники - 500 млн. грн.; финансирование мер по защите, восстановлению и повышению плодородия почв - 300 млн. грн.