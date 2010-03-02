В феврале забраковано 80% проверенных продуктов

Специалисты ГП „Херсонстандартметрология” в феврале т.г. по результатам проверок забраковали 80,5% проверенной пищевой продукции.

Как сообщили УНИАН в Херсонстандартметрологии, всего было проверено продуктов на сумму на сумму 134,8 тыс. грн., из которых запрещено к реализации товаров на 108,56 тыс. грн.

Отмечается, что в числе проверенных товарных групп – мука пшеничная, хлеб и хлебобулочные изделия, вода питьевая, ликеро-водочные изделия, свинина, мясопродукты, колбасные изделия.

Среди наиболее распространенных нарушений – несоответствие продукции требованиям стандартов по органолептическим и физико-химическим показателям, неудовлетворительная организация производства и контроля качества продукции, неудовлетворительная организация контроля маркировки транспортной тары, недостатки технологической документации и др.

По результатам проверок, запрещена реализация 13 наименований продукции и 5 партий, к предприятиям применены штрафы на сумму 8,9 тыс. грн., привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц. Сумма примененных административных штрафов составила 1,8 тыс. грн.