Установлены минимальные и максимальные цены на пшеницу

Министерство аграрной политики Украины установило минимальные и максимальные цены на объекты государственного ценового регулирования – пшеницу, рожь, сухое молоко и сливочное масло на 2010-2011 маркетинговый год. Соответствующий приказ министерства от 23 февраля 2010 №78 опубликован на сайте парламента.

Документом установлены минимальные и максимальные интервенционные цены на пшеницу мягкую группы "А": 1 кл. – минимальная 1501,76 грн./т (без учета НДС) и максимальная - 1851,67 грн./т; 2 кл. - 1418,32 грн./т и 1748,79 грн./т; 3 кл. - 1251,43 грн./т и 1543,02 грн./т; пшеницу мягкую группы "Б": 4 кл. - 1134,61 грн./т и 1398,98 грн./т; 5 кл. - 967,83 грн./т и 1193,34 грн./т; пшеницу мягкую 6 кл. – 900 грн./т и 1109,7 грн./т.

Пшеницу твердую 1 кл. - 1651,96 грн./т и 2036,87 грн./т; 2 кл. - 1551,83 грн./т и 1913,40 грн./т; 3 кл. - 1418,32 грн./т и 1748,79 грн./т; 4 кл. - 1268,12 грн./т и 1563,59 грн./т; 5 кл. - 1051,28 грн./т и 1296,22 грн./т.

На рожь 1 кл. - 1112,81 грн./т и 1372,09 грн./т; 2 кл. - 1016,86 грн./т и 1253,82 грн./т; 3 кл. - 882,54 грн./т и 1088,17 грн./т.

На молоко сухое – 25,6 тыс. грн./т и 30,72 грн./т и масло сливочное – 30 тыс. грн./т и 36 тыс. грн./т.

Как сообщал УНИАН, Кабмин поручил Аграрному фонду обеспечить формирование государственного интервенционного фонда в 2010–2011 маркетинговом периоде в объемах: пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) – 1084 тыс. тонн; ржи – 106 тыс. тонн; ячменя – 8,8 тыс. тонн; кукурузы – 5,6 тыс. тонн; сахара-песка – 368 тыс. тонн; молока сухого – 6 тыс. тонн и масла сливочного – 18 тыс. тонн.